"Возможно, мы провели 18 месяцев в условиях глобальной пандемии, но это не снизило неизменного качества нашего ежегодного конкурса. Независимо от того, снимали ли они в Великобритании или в любом другом уголке мира, победители этого года напомнят нам, как видят мир фотографы и как владеют волшебством запечатлеть уникальный момент", — отмечают создатели премии.