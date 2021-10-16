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Названы самые лучшие фотографии путешественников в мире

Диана Товсепова
39 минут назад

Объявлены результаты фотоконкурса путешественников National Geographic 2021. В частности престижная международная премия пригласила фотографов любого уровня представить свои фотографии из путешествий. Создатели получили тысячи заявок со всей планеты:

«Изумрудное озеро, провинция Цинхай, Китай»
1/13 «Изумрудное озеро, провинция Цинхай, Китай»
Фото: Jianbo Jia/National Geographic
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«Подледная рыбалка на замерзшем море на Хоккайдо, Япония»
2/13 «Подледная рыбалка на замерзшем море на Хоккайдо, Япония»
Фото: Claire Waring/National Geographic
«Скопа ловит рыбу в Авиморе, Шотландия»
3/13 «Скопа ловит рыбу в Авиморе, Шотландия»
Фото: Hari Kumar Prasannakumar/National Geographic
«Закат в Рейнхэме, Великобритания»
4/13 «Закат в Рейнхэме, Великобритания»
Фото: Vai Meng Chan/National Geographic
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«Шмель в саду, Суррей»
5/13 «Шмель в саду, Суррей»
Фото: Dimitrios Zacharopoulos/National Geographic
«Повара создают свои знаменитые димсамы в шанхайском районе Yu Garden District»
6/13 «Повара создают свои знаменитые димсамы в шанхайском районе Yu Garden District»
Фото: Ian Douglas Scott/National Geographic
«Maha Bandula Garden Street, Янгон, Мьянма»
7/13 «Maha Bandula Garden Street, Янгон, Мьянма»
Фото: Joshua Paul Akers/National Geographic
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«Здание Veles e Vents в Валенсии, Испания»
8/13 «Здание Veles e Vents в Валенсии, Испания»
Фото: Clara Dip Wan Cheung/National Geographic
«Местный лодочник в отдаленной северной части Мьянмы преодолевает трудный водный канал»
9/13 «Местный лодочник в отдаленной северной части Мьянмы преодолевает трудный водный канал»
Фото: Rajiv Joshi/National Geographic
«Одинокий кролик в Ричмонд-парке, Лондон»
10/13 «Одинокий кролик в Ричмонд-парке, Лондон»
Фото: Mitchell Lewis/National Geographic
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«Пляж Марбл-Хилл, Донегол, Ирландия»
11/13 «Пляж Марбл-Хилл, Донегол, Ирландия»
Фото: Ozgun Ozdemir/National Geographic
«Исландия»
12/13 «Исландия»
Фото: Andro Loria/National Geographic
«Исландия»
13/13 «Исландия»
Фото: Andro Loria/National Geographic

"Возможно, мы провели 18 месяцев в условиях глобальной пандемии, но это не снизило неизменного качества нашего ежегодного конкурса. Независимо от того, снимали ли они в Великобритании или в любом другом уголке мира, победители этого года напомнят нам, как видят мир фотографы и как владеют волшебством запечатлеть уникальный момент", — отмечают создатели премии.

По итогам фотоконкурса были отобран 18 победителей в шести категориях: дикая природа, город, еда и путешествия, люди, пейзаж, портфолио. Победу одержали самые разные снимки: "от абстрактных и завораживающих снимков над головой, сделанных с дронов и самолетов до портретов людей и дикой природы".

Самые выдающиеся трэвел-фотографии, согласно международной премии, в подборке "Рамблера".

Новости путешествий,Фото,National Geographic,
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