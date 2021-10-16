Объявлены результаты фотоконкурса путешественников National Geographic 2021. В частности престижная международная премия пригласила фотографов любого уровня представить свои фотографии из путешествий. Создатели получили тысячи заявок со всей планеты:
"Возможно, мы провели 18 месяцев в условиях глобальной пандемии, но это не снизило неизменного качества нашего ежегодного конкурса. Независимо от того, снимали ли они в Великобритании или в любом другом уголке мира, победители этого года напомнят нам, как видят мир фотографы и как владеют волшебством запечатлеть уникальный момент", — отмечают создатели премии.
По итогам фотоконкурса были отобран 18 победителей в шести категориях: дикая природа, город, еда и путешествия, люди, пейзаж, портфолио. Победу одержали самые разные снимки: "от абстрактных и завораживающих снимков над головой, сделанных с дронов и самолетов до портретов людей и дикой природы".
Самые выдающиеся трэвел-фотографии, согласно международной премии, в подборке "Рамблера".