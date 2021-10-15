Россиянам может не хватить места в отелях Египта

После запуска чартерных рейсов из России в Египет, эксперты спрогнозировали дефицит мест в отелях. Проблема может возникнуть в связи с постепенным снятием ограничений на въезд для ряда туристов, в том числе британцев. Последних Египет исключил из "красного" списка, и первые путешественники из Великобритании прибыли в Шарм-эль-Шейх уже 10 октября. Об этом рассказали эксперты в беседы с TourDom.ru.

Специалисты утверждают, что на данный момент гостиницы Египта полностью заполнены, а места в популярных отелях нарасхват. По словам исполнительного директора туроператора "И-Линь Туризм" Константина Громова, 50 процентов отелей Египта уже встали на стоп на ноябрьские праздники, на Новый год идет активный выкуп блоков мест.

В TEZ TOUR объяснили причину такой проблемы. Дело в том, что ни в Египте, ни в России не ожидали принятия решения о снятии ограничений на чартерные и регулярные рейсы в такие короткие сроки.