Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
Пробки 7 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.76
Войти в почту

Россиянам может не хватить места в отелях Египта

Мария Иглина
2 часа назад

После запуска чартерных рейсов из России в Египет, эксперты спрогнозировали дефицит мест в отелях. Проблема может возникнуть в связи с постепенным снятием ограничений на въезд для ряда туристов, в том числе британцев. Последних Египет исключил из "красного" списка, и первые путешественники из Великобритании прибыли в Шарм-эль-Шейх уже 10 октября. Об этом рассказали эксперты в беседы с TourDom.ru.

Россиянам может не хватить места в отелях Египта
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты утверждают, что на данный момент гостиницы Египта полностью заполнены, а места в популярных отелях нарасхват. По словам исполнительного директора туроператора "И-Линь Туризм" Константина Громова, 50 процентов отелей Египта уже встали на стоп на ноябрьские праздники, на Новый год идет активный выкуп блоков мест.

В TEZ TOUR объяснили причину такой проблемы. Дело в том, что ни в Египте, ни в России не ожидали принятия решения о снятии ограничений на чартерные и регулярные рейсы в такие короткие сроки.

Читайте также о четырех странах, куда россияне массово интересуются авиабилетами.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители