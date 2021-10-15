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Индия открылась для россиян

Катерина Саломе
2 часа назад

С 15 октября Индия официально открылась для путешественников. Теперь в страну могут въезжать иностранные туристы, в том числе и из Росси. Об этом сообщает РИА Новости.

Индия открылась для россиян
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Уточняется, что пока что въезд разрешен только прибывающим на чартерных рейсах туристам. И лишь с 15 ноября в страну смогут попасть путешественники, въезжающие рейсами, «отличными от чартеров».

Все прибывшие иностранцы получат либо однократные обыкновенные, либо электронные туристические визы сроком на 30 дней. Руководитель отдела туризма Федерации торгово-промышленных палат Индии Маниш Ахудж выразил надежду на скорейшее восстановление регулярного авиасообщения.

«Не каждый может позволить себе чартер, поэтому все ждут возобновления обычных рейсов»,

— подчеркнул он.

В Instagram завирусился ролик, где индийская стюардесса танцует в пустом самолете. Бортпроводницу в красно-черном платье зовут Ума Минакши. Девушка работает на индийском лоукостере SpiceJet.

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