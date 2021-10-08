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Индийская стюардесса танцует в пустом самолете: видео

Дарья Амосова
1 час назад

В Instagram завирусился ролик, где бортпроводница индийской бюджетной авиакомпании SpiceJet танцует в пустом самолете.

Стюардессу в красно-черном платье зовут Ума Минакши. Девушка работает бортпроводницей индийского лоукостера SpiceJet.

Девушка танцует под популярные песни индийских исполнителей и выкладывает танцы в свой Instagram @yamtha.uma. Кроме того, Ума делится в блоге подробностями своей работы и фотографиями из разных мест, где она бывает по долгу службы. На страницу девушки в Instagram подписано 73 тысячи человек.

Танец, который привлек внимание подписчиков и СМИ, девушка исполнила под песню Urvashi Urvashi индийского певца А. Р. Рахмана. Другим популярным в Instagram видео стал ролик с танцем под песню Manike Mage Hithe, кавер на которую исполнила шри-ланская певица Йохани Дилока де Сильва.

В комментариях отметили артистичность и плавность движений девушки. "Очень милая", "Вау", "Тоже хочу так потанцевать в пустом самолете, можно?", "Супер движения", — пишут подписчики.

Примеру девушки последовали стюардессы других авиакомпаний. Кроме того, в комментариях вспомнили челлендж 2020 года: бортпроводницы показывали, чем они занимаются на борту, пока там из-за пандемии не было пассажиров.

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