Россиянам предрекли снижение цен на отдых в Египте

"Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба.... По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта - города Хургада и Шарм-эш-Шейх", — говорится в сообщении.