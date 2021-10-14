Россиянам предрекли снижение цен на отдых в Египте

Стоимость туров на египетские курорты снизится минимум на 15-20 процентов. Такой прогноз дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Об этом сообщает ТАСС.
На цены должно повлиять открытие чартерного сообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом с 9 ноября.
«Минимальное снижение составит 15-20 процентов, может быть, это будет и больше», — предсказала Ломидзе.
Напомним, Российская Федерация с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение. Об этом журналистам рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба.... По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта - города Хургада и Шарм-эш-Шейх", — говорится в сообщении.
О снижении цен на отдых в Египте сообщалось и ранее.