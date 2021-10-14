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РФ снимает ограничения на чартеры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Диана Товсепова
2 часа назад

Российская Федерация с 9 ноября снимает ограничения на регулярные и чартерные рейсы на египетские курорты — Хургаду и Шарм-эш-Шейх из городов, где возобновлено международное авиасообщение. Об этом журналистам рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Россия снимает ограничения на чартеры в Египет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба.... По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта - города Хургада и Шарм-эш-Шейх", — говорится в сообщении.

При этом ранее сообщалось, что в скором времени путевки в Египет подешевеют.. Об этом заявлял вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил о том, что

Барзыкин объяснил, что цены в Египте будут снижаться за счет увеличения спроса, а это будет происходить по мере похолодания на курортах Черного моря и Турции.

"Конечно, будут объемы турпотока в Египет расти, и, соответственно, цены будут стабилизироваться, будут ниже. Чем больше будет объем, чем больше будет перевозок, тем ниже будут цены", — заявил вице-президент РСТ.

Однако некоторые россияне, уже отдыхающие в жаркой стране, высказывают свое недовольство ситуацией в Египте.

Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Татьяна Голикова,Российский союз туриндустрии,
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