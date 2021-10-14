Туристы начали жаловаться на цены и условия проживания в этой стране. "Рамблер" собрал отзывы путешественников о том, как изменился отдых в этой стране после шестилетнего перерыва.

"Абсолютно каждый пытается тебя обмануть"

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Многие туристы рассказывают о том, что изголодавшиеся по путешественника египтяне пытаются на них нажиться: продают сувениры, экскурсии и экзотические продукты втридорога. Как отметили отдыхающие, на людей славянской внешности все смотрят "как на мешок с деньгами".

"Больше никогда не вернемся в эту страну. Европейскому человеку сложно понять этот менталитет, общение с арабами под конец отпуска вызывало уже не просто вопросы, а какой-то непреодолимый гнев"

Недобросовестные гиды пытаются продать туристам дорогие экскурсии. Опытные путешественники предупреждают, что перед тем, как покупать поездку у своего туроператора, нужно изучить предложения других агентств.

"Египет показался мне просто адом, где абсолютно каждый пытается тебя обмануть , взять с тебя в тридорого за отвратительный сервис, некачественную еду, ужасного качества товары"

Кроме того, путешественники посоветовали соотечественникам торговаться, оплачивать все так, чтобы не нужна была сдача, а если кто-то начинает приставать, то пригрозить человеку полицией. Туристы говорят, что попрошайки на улицах, продавцы и таксисты действительно бояться полиции.

"Говорили, что они нас запомнят"

На форумах отмечают, что сервис в Египте теперь оставляет желать лучшего. По их мнению, лучше за те же деньги съездить в Турцию, но обслуживание и качество еды там будет гораздо лучше, чем сейчас в Египте. До 2015 года, по мнению путешественников, ситуация была в разы лучше. Сейчас отели и гиды пользуются угрозами, чтобы запугать туристов.

"Отель вообще не тянет на 5 звезд. На экскурсиях заставляли ехать, а тем кто отказывался говорили, что они нас запомнят. А потом у людей пропадали на пляже полотенца, за которые потом нужно было платить по 20 долларов"

Помимо всего прочего, некоторые отели сознательно не обслуживают туристов по заявленным на сайте параметрам. Не меняют белье и полотенце, бесплатные рестораны на территории отелей также не работают. Шведский стол, по мнению туристов, оставляет желать лучшего.

70 тысяч на одного

Теперь туристов не устраивает цена на поездки в Египет, которая не соответствует качеству обслуживания. Если раньше эта страна считалась бюджетной, как и Турция, то теперь путевка в Египет обойдется в несколько раз дороже, чем это было раньше. И путешественники, и туроператоры сообщают о сильном повышении цен. Так путевка на четверых человек (двух взрослых и двух детей) может достигать 250 тысяч на 10 дней. Отдых на 6 дней и 7 ночей на одного человека обошелся туристке в 70 тысяч рублей, при этом ей попался не самый лучший отель.