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Что обязательно нужно съесть в Крыму

Мира Маркина
2 часа назад

Бренд-шеф Андрей Савенков назвал блюда, которые стоит попробовать в Крыму. Своим советом он поделился в эфире «Радио Крым».

Главное, что стоит съесть в местных заведениях, — это устрицы, рыба и рапаны. Как рассказал Андрей Савинков, черноморская акватория бедна на живность, из которой можно приготовить хорошие блюда. Морских обитателей никто подробно не исследовал, поэтому они остаются недооцененными.

«Но тем не менее, они уникальны по своему вкусу», — сказал бренд-шеф.

Местная рыба, по его словам, больше похожа на пресноводную, чем морскую из-за низкой солености воды в сравнении с мировым океаном:

«Наше море по солености — всего 16-17 промилле».

При этом в ней есть сладость, которая делает блюдо особенным.

Кроме того, бренд-шеф посоветовал блюда из баранины и местные чебуреки. Также гастрономическим символом региона остаются крымские вина.

Ранее в Крыму признали серьезную проблему с туризмом.

Новости путешествий,Видео,Андрей Савенков,
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