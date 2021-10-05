Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
Пробки 1 балл
USD 72.57EUR 84.17BRENT 82.81
Войти в почту

В Крыму признали серьезную проблему в туристической отрасли

Диана Товсепова
1 час назад

В Крыму почти во всех сферах туристической отрасли наблюдается серьезный кадровый дефицит. Об этом сообщил министр туризма республики Вадим Волченко.

В Крыму признали серьезную проблему в туризме
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Такая ситуация происходит несмотря на то, что зачастую заработная плата в индустрии гостеприимства превышает даже средний уровень. Об этом говорится в пресс-релизе, как сообщает TourDom.ru.

В крымских гостиницах и санаториях, по словам Волченко, работает более 40 тысяч человек, а в межсезонье около 20 тысяч человек. При этом для хорошего функционирования требуется минимум в два раза больше людей.

По мнению главы ведомства, на курорте нужно работать над уважением как к сотрудникам отрасли, так и к туристам, посещающим регион. Для этого министр предлагает ввести программу с основными знаниями о регионе и его достопримечательностях, а также об индустрии гостеприимства. Такую "глобальную перестройку", по его мнению, нужно начинать со школы.

При этом, как писали в СМИ, зарплата горничной в одной из крымских гостиниц в июле достигла 90 тысяч рублей. Это связано с расположением отеля и большим объемом работ.

Ранее сообщалось, что Крым планирует стать главным курортом для реабилитации пациентов с болезнями легких. Туристическая сфера будет изменена в части лечебного туризма. Преобразование планируется до 2030 года.

В частности, в Крыму уже готовы реабилитационные программы, которые помогут восстановиться людям, перенесшим COVID-19. Все это делается по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова. Он отметил, что курорт всегда был показан людям с легочной терапией благодаря природе.

Новости путешествий,Сергей Аксенов,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители