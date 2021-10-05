В Крыму признали серьезную проблему в туризме

В Крыму почти во всех сферах туристической отрасли наблюдается серьезный кадровый дефицит. Об этом сообщил министр туризма республики Вадим Волченко.

Такая ситуация происходит несмотря на то, что зачастую заработная плата в индустрии гостеприимства превышает даже средний уровень. Об этом говорится в пресс-релизе, как сообщает TourDom.ru.

В крымских гостиницах и санаториях, по словам Волченко, работает более 40 тысяч человек, а в межсезонье около 20 тысяч человек. При этом для хорошего функционирования требуется минимум в два раза больше людей.

По мнению главы ведомства, на курорте нужно работать над уважением как к сотрудникам отрасли, так и к туристам, посещающим регион. Для этого министр предлагает ввести программу с основными знаниями о регионе и его достопримечательностях, а также об индустрии гостеприимства. Такую "глобальную перестройку", по его мнению, нужно начинать со школы.

При этом, как писали в СМИ, зарплата горничной в одной из крымских гостиниц в июле достигла 90 тысяч рублей. Это связано с расположением отеля и большим объемом работ.

Ранее сообщалось, что Крым планирует стать главным курортом для реабилитации пациентов с болезнями легких. Туристическая сфера будет изменена в части лечебного туризма. Преобразование планируется до 2030 года.