Крым станет главным "легочным" курортом России

Крым планирует стать главным курортом для реабилитации пациентов с болезнями легких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Крыма.

Сообщается, что туристическая сфера будет изменена в части лечебного туризма. Преобразование планируется до 2030 года.

В Крыму уже готова реабилитационные программы, которые помогут восстановиться людям, перенесшим COVID-19. Все это делается по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова. Он отметил, что курорт всегда был показан людям с легочной терапией благодаря природе.

"Благодаря своим уникальным природным особенностям Крым всегда был популярен у тех, кому показана легочная терапия. Многие десятилетия крымские санатории успешно реабилитируют пациентов, страдающих болезнями легких, в том числе туберкулезом и внебольничной пневмонией", — сообщили в пресс-службе региона.

Аксенов заявил, что лечебные курорты в Крыму будут функционировать круглый год, а не только на протяжении четырех месяцев пляжного сезона.

"Традиционно многие заболевания лечились у нас именно благодаря крымским природным особенностям, в том числе легочные заболевания. Будем развивать компетенции, в которых мы сильны и впереди других субъектов России", — заявил глава региона.