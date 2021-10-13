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Пассажира выгнали из самолета из-за одного предмета

Мира Маркина
1 час назад

Пассажира самолета сняли с рейса из-за аппарата гемодиализа. Его обвинили в нарушении правил безопасности на борту, сообщает Newsweek.

Пассажира выгнали из самолета из-за одного предмета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел 5 октября в самолете авиакомпании United Airlines. Он следовал из Денвера в Ноксвилл (США). Мужчина по имени Адрон Маккартер (Adron Mccarter) возвращался домой, но пилот воздушного судна отказал ему в посадке из-за аппарата, который был жизненно необходим пассажиру на борту.

«Он объявил по громкой связи, что я попытался принести в самолет один запрещенный предмет, а затем выгнал нас с женой на глазах у всех пассажиров, как будто мы террористы», — рассказал мужчина.

По его словам, у него были документы, разрешающие использование аппарата на борту.

Позже авиакомпания признала ошибку членов экипажа и предоставила Маккартеру бесплатное питание, размещение и билеты на другой рейс. Представитель перевозчика объяснил, что ситуация возникла из-за того, что к самому прибору была прикреплена табличка, которая запрещала провоз оборудования в самолете.

Ранее снятый с рейса мужчина попытался пробраться в самолет и попал на видео.

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