Пассажира выгнали из самолета из-за одного предмета

Пассажира самолета сняли с рейса из-за аппарата гемодиализа. Его обвинили в нарушении правил безопасности на борту, сообщает Newsweek.

Инцидент произошел 5 октября в самолете авиакомпании United Airlines. Он следовал из Денвера в Ноксвилл (США). Мужчина по имени Адрон Маккартер (Adron Mccarter) возвращался домой, но пилот воздушного судна отказал ему в посадке из-за аппарата, который был жизненно необходим пассажиру на борту.

«Он объявил по громкой связи, что я попытался принести в самолет один запрещенный предмет, а затем выгнал нас с женой на глазах у всех пассажиров, как будто мы террористы», — рассказал мужчина.

По его словам, у него были документы, разрешающие использование аппарата на борту.