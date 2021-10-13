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Видео: снятый с рейса мужчина попытался прорваться в самолет

Мария Каткова
1 час назад

Агрессивный пассажир в аэропорте Дублина попытался прорваться в самолет и попал на видео. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент в аэропорте Дублина произошел во время рейса, который выполняла авиакомпания Ryanair. Агрессивного мужчину высадили из самолета, после чего он стоял около борта и выкрикивал нецензурную брань. В какой-то момент он попытался прорваться в самолет, и даже сотрудники аэропорта не смогли его остановить.

На кадрах видно, как он поднялся по трапу ко входу на борт и вступил в драку с бортпроводниками. В этот момент пассажиры рейса начали паниковать и прогонять мужчину.

Вся ситуация попала на видео, а потом его разместили в социальной сети TikTok. Ролик стал популярным и набрал больше 25 тысяч просмотров.

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