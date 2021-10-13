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"Прайс на курорты безумный": турагенты — о ценах на Египет

Мария Каткова
2 часа назад

Тургаенты оказались удивлены ценами на туры в Египет после открытия страны и теперь сомневаются, будут ли востребованы курорты у туристов. Об этом сообщает издание "Турдом".

По словам агентов, на Новый год цена для семьи из четырех человек составляет около 600 тысяч рублей. Они сомневаются, что туристы согласятся лететь в Египет за такие суммы денег, ведь раньше отдых в этой стране считался бюджетным.

"Я не пойму, что с Египтом? Недельный тур на двоих из Москвы с 30 октября в пятизвездочный отель в Шарм-эль-Шейхе стоит почти 250 тыс. руб. Причем за 2 дня цена выросла на 30 тыс. руб", — приводит портал слова турагента из Москвы Натальи Котельниковой.

Как комментируют другие сотрудники туристической индустрии, цены могут вырасти буквально за неделю. Отели становятся дороже на 100 тысяч рублей.

Турагент говорят, что за такие же деньги могут отправить туристов в Доминикану или ОАЭ, а в Египет поедут только те, кто любит конкретно эту страну или увлекается дайвингом.

Пока Египет повышает цены на отели после длительного перерыва, цены на отдых в некоторых регионах идут на спад. Существует ряд стран, где можно отдохнуть и за 50 тысяч рублей.

Новости путешествий,Видео,Наталья Котельникова,
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