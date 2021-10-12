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Названы страны, где россияне смогут отдохнуть в октябре за 50 тысяч рублей

Диана Товсепова
2 часа назад

Названы открытые для российских туристов страны, где можно отдохнуть вдвоем за 50 тысяч рублей в октябре. Об этом пишет издание KP.RU.

Названы страны, где можно отдохнуть в октябре за 50 тысяч
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Одним из самых доступных направления стала Абхазия. Неделя в отеле без звезд и питания обойдется в 25 тысяч рублей, а в гостинице категории "четыре звезды" проживание будет стоить от 46 тысяч рублей.

Второе место среди бюджетных направлений заняла Армения. Там, снять на неделю номер в хорошем четырехзвездочном отеле будет стоить минимум 46 тысяч рублей.

Следующее доступное направление — Грузия. Туда из-за ограниченного авиасообщения можно добраться только с пересадкой в Стамбуле. Билеты будут стоить около 30 тысяч рублей туда-обратно. Проживание в трехзвездочном отеле будет стоить от 10 тысяч рублей, а в гостинице «пять звезд» — от 50 тысяч рублей.

А вот в Европе самой недорогой страной для российских туристов оказалась Эстония. Туда моно въехать после вакцинации, однако лететь придется с пересадкой в Хельсинки. Авиабилеты в обе стороны будут стоить около 18 тысяч, а проживание в гостинице "три звезды" с завтраками обойдется примерно в 25 тысяч рублей.

Кроме того, в октябре можно бюджетно слетать в Турцию. Трехзвездочная гостиница будет стоить 40 тысяч рублей, "пять звезд" будут стоить 50 тысяч рублей.

Новости путешествий,Комсомольская правда,
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