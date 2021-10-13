Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+13° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.86EUR 83.00BRENT 82.54
Войти в почту

Эксперты рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты

Мария Каткова
3 часа назад

Эксперты из туристической индустрии провели исследование и выяснили, когда лучше всего покупать билеты на самолет, чтобы они были дешевле. Об этом сообщает портал eTurboNews в своем отчете.

Эксперты рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Отмечается, что многие авиакомпании имеют гибкое ценообразование на билеты, поэтому цена на них зависит от дня и времени покупки.

Выяснилось, что лучшим временем для покупки авиабилетов является воскресенье, а не пятница, как предполагалось ранее. Бронируя рейс в этот день путешественники могут сэкономить 15% при перелете внутри страны и 10% на международных перелетах.

Аналитики также отметили, что цены на внутренние перелеты начинают расти за 35 дней до вылета, а на международные перелеты — за 28 дней. Поэтому чем раньше вы спланируете свое путешествие, тем будет лучше для ваших финансов.

Также эксперты посоветовали путешественникам путешествовать в январе, так как именно в этом месяце самые низкие цены на билеты.

Аналитики сообщают, что не все россияне стремятся экономить на путешествиях. Так, многие граждане нашей страны стали тратить больше на путевки.

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители