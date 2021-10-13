Эксперты рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты

Эксперты из туристической индустрии провели исследование и выяснили, когда лучше всего покупать билеты на самолет, чтобы они были дешевле. Об этом сообщает портал eTurboNews в своем отчете.

Отмечается, что многие авиакомпании имеют гибкое ценообразование на билеты, поэтому цена на них зависит от дня и времени покупки.

Выяснилось, что лучшим временем для покупки авиабилетов является воскресенье, а не пятница, как предполагалось ранее. Бронируя рейс в этот день путешественники могут сэкономить 15% при перелете внутри страны и 10% на международных перелетах.

Аналитики также отметили, что цены на внутренние перелеты начинают расти за 35 дней до вылета, а на международные перелеты — за 28 дней. Поэтому чем раньше вы спланируете свое путешествие, тем будет лучше для ваших финансов.

Также эксперты посоветовали путешественникам путешествовать в январе, так как именно в этом месяце самые низкие цены на билеты.