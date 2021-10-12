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Россияне стали больше тратить на путевки

Катерина Саломе
31 минуту назад

Россияне стали больше тратить на турпутевки по сравнению с 2019 годом. В третьем квартале текущего года стоимость выросла почти на треть. Об этом РИА Новостям сообщили аналитики ОFD.ru.

Россияне стали больше тратить на путевки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Разворот тренда к положительной динамике произошел в третьем квартале 2021 года и показал рост в 27,4% в денежном и 58,7% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным допандемийным периодом 2019 года",

— сообщили специалисты.

По мнению экспертов, этому поспособствовали сразу несколько факторов. Основную роль сыграл эффект отложенного спроса. Из-за пандемии коронавируса большинство путешественников вынуждено отказались от поездок более чем на год. Кроме того, увеличилась стоимость авиабилетов и отелей, в связи с чем вырос и средний чек на турпутевки. И, как утверждают аналитики, повлиял на рост цен непосредственно сам период путешествий — летом россияне покупают туры с детьми из-за школьных каникул.

Примечательно, что дороже всего в этом году обошлись путевки в Турцию — 2,9 миллиона рублей. На втором месте оказались ОАЭ — 1,9 миллиона рублей. И завершил тройку Крым — 1,2 миллиона рублей.

Бархатный сезон подходит к концу, но это не повод ограничивать себя в путешествиях. Эксперт рассказал, где отдохнуть после его завершения.

Новости путешествий,РИА Новости,
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