Россиянка рассказала об отдыхе «дикарем» в Анталии

Российская туристка впервые отправилась в Анталию без пакетного тура. О своей поездке она рассказала E1.RU.

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По словам путешественницы, она намеренно отказалась от предложений туроператоров, чтобы попробовать «выйти из зоны комфорта». Кроме того, по мнению девушки, отдых «дикарем» позволяет увидеть город под другим углом — «без отельно-туристической составляющей».

Россиянка арендовала квартиру в жилом комплексе. Среди ее соседей было много русскоговорящих и дружелюбных людей, подчеркнула туристка. Девушка также предпочла кафе и ресторанам походы в магазины и на базары. Она отметила, что на рынок следует ходить ближе к вечеру, так как в это время «заметно падают» цены.

«Однако выбор тоже становится беднее — сельхозпроизводители спешат продать все по максимуму и уехать домой с пустыми ящиками. Крики торговцев под вечер нарастают: порой на базаре нельзя услышать собственного голоса, так сильно они пытаются перекричать друг друга»,

— поделилась россиянка.

Девушка рассказала о специально оборудованном пляже в районе Коньяалты для людей с проблемами здоровья. Помимо хорошо развитой инфраструктуры на пляже можно бесплатно пользоваться всеми удобствами.