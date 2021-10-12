Россиянка рассказала об отдыхе «дикарем» в Анталии

Российская туристка впервые отправилась в Анталию без пакетного тура. О своей поездке она рассказала E1.RU.
По словам путешественницы, она намеренно отказалась от предложений туроператоров, чтобы попробовать «выйти из зоны комфорта». Кроме того, по мнению девушки, отдых «дикарем» позволяет увидеть город под другим углом — «без отельно-туристической составляющей».
Россиянка арендовала квартиру в жилом комплексе. Среди ее соседей было много русскоговорящих и дружелюбных людей, подчеркнула туристка. Девушка также предпочла кафе и ресторанам походы в магазины и на базары. Она отметила, что на рынок следует ходить ближе к вечеру, так как в это время «заметно падают» цены.
«Однако выбор тоже становится беднее — сельхозпроизводители спешат продать все по максимуму и уехать домой с пустыми ящиками. Крики торговцев под вечер нарастают: порой на базаре нельзя услышать собственного голоса, так сильно они пытаются перекричать друг друга»,
— поделилась россиянка.
Девушка рассказала о специально оборудованном пляже в районе Коньяалты для людей с проблемами здоровья. Помимо хорошо развитой инфраструктуры на пляже можно бесплатно пользоваться всеми удобствами.
Турция — далеко не самое дорогое место для путешествий. Ранее мы писали о том, как улететь в восточную страну за три тысячи рублей.