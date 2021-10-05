Назван способ улететь в Турцию за три тысячи рублей

Российские туристы могут найти способ недорого улететь в Турцию. Об этом рассказали специалисты портала TourDom.ru, определившие, что перелет по любимому направлению россиян может стоить от 3,5 тысяч рублей.

Средняя стоимость билета из Москвы в Анталью с 7 по 11 октября начинается от 8 тысяч до 10 тысяч рублей. Но уже со второй половины месяца цены на перелеты снижаются. 12 октября, например, цены на перелеты снижаются. В частности, улететь чартерным рейсом авиакомпании AZUR air или IFly можно за 3,5 тысячи рублей с багажом.

«Уральские авиалинии», iFly, AZUR air, «Ямал» и Red Wings в период с 15 по 19 октября предлагают перелеты из Москвы за 3,1 тысячи рублей. Авиакомпания Nordwind с 20 по 30 предлагает еще более экономичное решение — за 2,9 тысячи рублей.

Примерно на том же уровни сохраняются цены и для жителей регионов. С 21 по 24 октября, например, из Казани можно добраться до Турции за 4,8 тысячи рублей рейсом "Победы". Из Екатеринбурга такая же цена будет на перелеты в октябре 21, 24, 26 и 30 числа. Во столько же обойдется билет из Минеральных Вод 16 октября (авиакомпания Red Wings) и четыре тысячи рублей из Нижнего Новгорода на 25, 26, 28 и 29 октября (авиакомпания «Ямал»).