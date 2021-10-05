Назван способ улететь в Турцию за три тысячи рублей

Российские туристы могут найти способ недорого улететь в Турцию. Об этом рассказали специалисты портала TourDom.ru, определившие, что перелет по любимому направлению россиян может стоить от 3,5 тысяч рублей.
Средняя стоимость билета из Москвы в Анталью с 7 по 11 октября начинается от 8 тысяч до 10 тысяч рублей. Но уже со второй половины месяца цены на перелеты снижаются. 12 октября, например, цены на перелеты снижаются. В частности, улететь чартерным рейсом авиакомпании AZUR air или IFly можно за 3,5 тысячи рублей с багажом.
«Уральские авиалинии», iFly, AZUR air, «Ямал» и Red Wings в период с 15 по 19 октября предлагают перелеты из Москвы за 3,1 тысячи рублей. Авиакомпания Nordwind с 20 по 30 предлагает еще более экономичное решение — за 2,9 тысячи рублей.
Примерно на том же уровни сохраняются цены и для жителей регионов. С 21 по 24 октября, например, из Казани можно добраться до Турции за 4,8 тысячи рублей рейсом "Победы". Из Екатеринбурга такая же цена будет на перелеты в октябре 21, 24, 26 и 30 числа. Во столько же обойдется билет из Минеральных Вод 16 октября (авиакомпания Red Wings) и четыре тысячи рублей из Нижнего Новгорода на 25, 26, 28 и 29 октября (авиакомпания «Ямал»).
Ранее аналитики назвали города России, в которые продают самые бюджетные билеты в октябре. Выяснилось, что из Москвы бюджетнее всего слетать в Краснодар, Уфу и Минеральные Воды, билет обойдется от тысячи рублей. Билеты до Анапы будут стоить от 1150 рублей, а в Сочи и Махачкалу можно слетать по цене от 1500 рублей.