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Три города стали самыми популярными у россиян в ноябре

Катерина Саломе
46 минут назад

Отечественные туристы уже запланировали отдых на ноябрьские праздники. Большинство из них выбрали одно из трех направлений — Москву, Санкт-Петербург и Сочи. О планах россиян на период с 4 по 7 ноября стало известно из результатов исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», данные которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Три города стали самыми популярными у россиян в ноябре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В результате исследования было обнаружено, что 88 процентов путешественников предпочли отечественный отдых, и лишь оставшиеся 12 процентов забронировали зарубежные направления. При этом наибольшим спросом пользовались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Среди зарубежных стран самыми популярными стали Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Молдавия и Казахстан.

Также стало известно, что россияне стали больше тратить на турпутевки по сравнению с 2019 годом. По мнению экспертов, этому поспособствовали сразу несколько факторов.

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