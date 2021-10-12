Три города стали самыми популярными у россиян в ноябре

Отечественные туристы уже запланировали отдых на ноябрьские праздники. Большинство из них выбрали одно из трех направлений — Москву, Санкт-Петербург и Сочи. О планах россиян на период с 4 по 7 ноября стало известно из результатов исследования сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», данные которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

В результате исследования было обнаружено, что 88 процентов путешественников предпочли отечественный отдых, и лишь оставшиеся 12 процентов забронировали зарубежные направления. При этом наибольшим спросом пользовались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Среди зарубежных стран самыми популярными стали Узбекистан, Киргизия, Беларусь, Молдавия и Казахстан.