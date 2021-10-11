Пассажирка настояла на посадке самолета из-за одного предмета

Инцидент произошел 9 октября. Женщина вместе с детьми и мужем летела рейсом авиакомпании American Airlines по маршруту Индианаполис — Нью-Йорк. На соседнем ряду она заметила мужчину, поведение которого показалось ей подозрительным. Он смотрел видео и фотографии моделей винтажных фотоаппаратов, однако женщина подумала, что он ищет инструкции по изготовлению бомбы. Когда попутчик достал свою старинную камеру, пассажирка приняла ее за таймер детонатора и сообщила об этом членам экипажа.