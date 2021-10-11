Пассажирка настояла на посадке самолета из-за одного предмета

Пассажирка перепутала винтажный фотоаппарат с бомбой и настояла на экстренной посадке самолета. Об этом сообщает New York Daily News.
Инцидент произошел 9 октября. Женщина вместе с детьми и мужем летела рейсом авиакомпании American Airlines по маршруту Индианаполис — Нью-Йорк. На соседнем ряду она заметила мужчину, поведение которого показалось ей подозрительным. Он смотрел видео и фотографии моделей винтажных фотоаппаратов, однако женщина подумала, что он ищет инструкции по изготовлению бомбы. Когда попутчик достал свою старинную камеру, пассажирка приняла ее за таймер детонатора и сообщила об этом членам экипажа.
Было решено экстренно посадить самолет в аэропорту Ла-Гуардия. Все пассажиры, 78 человек, включая четырех членов экипажа, были эвакуированы с помощью надувных трапов. Мужчину задержали и обыскали. однако полиция нашла в сумках пассажира только скейтборд и старинные фотокамеры. Через несколько часов его отпустили.