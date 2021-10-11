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Пассажирка перепутала камеру с бомбой и настояла на посадке самолета

Мира Маркина
1 час назад

Пассажирка перепутала винтажный фотоаппарат с бомбой и настояла на экстренной посадке самолета. Об этом сообщает New York Daily News.

Пассажирка настояла на посадке самолета из-за одного предмета
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Инцидент произошел 9 октября. Женщина вместе с детьми и мужем летела рейсом авиакомпании American Airlines по маршруту Индианаполис — Нью-Йорк. На соседнем ряду она заметила мужчину, поведение которого показалось ей подозрительным. Он смотрел видео и фотографии моделей винтажных фотоаппаратов, однако женщина подумала, что он ищет инструкции по изготовлению бомбы. Когда попутчик достал свою старинную камеру, пассажирка приняла ее за таймер детонатора и сообщила об этом членам экипажа.

Было решено экстренно посадить самолет в аэропорту Ла-Гуардия. Все пассажиры, 78 человек, включая четырех членов экипажа, были эвакуированы с помощью надувных трапов. Мужчину задержали и обыскали. однако полиция нашла в сумках пассажира только скейтборд и старинные фотокамеры. Через несколько часов его отпустили.

Ранее пассажира в США задержали из-за странного поведения на борту.

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