Пассажира в США задержали из-за странного поведения на борту

Пассажира самолета американской авиакомпании задержали из-за странного поведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS New York.

На поведение мужчины обратили внимание другие пассажиры, а потом эти данные передали в полицию портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси. Мужчину задержали и допрашивают.

"Правоохранительные органы и специалисты оперативного реагирования встретили самолет, и причастный к инциденту пассажир был взят под стражу"

В авиакомпании Republic Airways, совершавшей полет, отметили, что борт объявил аварийную ситуацию без происшествий и совершил посадку в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Всех пассажиров эвакуировали с рейса.

О том, в чем заключалось странное поведение пассажира, правоохранительные органы и представители авиакомпании не сообщили.