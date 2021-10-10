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Пассажира в США задержали из-за странного поведения на борту

Мария Каткова
2 часа назад

Пассажира самолета американской авиакомпании задержали из-за странного поведения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS New York.

Пассажира в США задержали из-за странного поведения на борту
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На поведение мужчины обратили внимание другие пассажиры, а потом эти данные передали в полицию портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси. Мужчину задержали и допрашивают.

"Правоохранительные органы и специалисты оперативного реагирования встретили самолет, и причастный к инциденту пассажир был взят под стражу"

В авиакомпании Republic Airways, совершавшей полет, отметили, что борт объявил аварийную ситуацию без происшествий и совершил посадку в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Всех пассажиров эвакуировали с рейса.

О том, в чем заключалось странное поведение пассажира, правоохранительные органы и представители авиакомпании не сообщили.

В самолетах часто происходит то, о чем не сообщают пассажирам. Так бортпроводники и пилоты поделились тем, что обычно происходит в главной кабине самолета.

Новости путешествий,МВД,CBS,РИА Новости,
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