Туристов предупредили о новой опасности в Турции

У берегов Антальи скапливается опасный для человека вид медуз из-за миграции морских животных из Красного моря в Средиземное. Об этом рассказал профессор Университета Акдениз Мехмет Гекоглу, сообщает Gazete Duvar.

Увидеть медуз в воде заранее сложно, а контакт с ними может вызвать серьезные ожоги и резкую боль, как после ударов током. Также, по словам ученого, опасность для людей представляют фрагменты щупалец, которые остаются в море после шторма.

Отдыхающих предупредили, что больше всего медуз в заливе Антальи с октября по ноябрь — из-за повышения температуры Средиземного моря и обширной кормовой базы. Кроме того, из Красного моря мигрируют другие опасные виды животных. Например, рыбы фугу, крылатки и морские ежи. От ядовитых морских обитателей пострадали около 65 местных рыбаков.