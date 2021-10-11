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Туристов предупредили о новой опасности на курортах Турции

Анна Шутова
1 час назад

У берегов Антальи скапливается опасный для человека вид медуз из-за миграции морских животных из Красного моря в Средиземное. Об этом рассказал профессор Университета Акдениз Мехмет Гекоглу, сообщает Gazete Duvar.

Туристов предупредили о новой опасности в Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Увидеть медуз в воде заранее сложно, а контакт с ними может вызвать серьезные ожоги и резкую боль, как после ударов током. Также, по словам ученого, опасность для людей представляют фрагменты щупалец, которые остаются в море после шторма.

Отдыхающих предупредили, что больше всего медуз в заливе Антальи с октября по ноябрь — из-за повышения температуры Средиземного моря и обширной кормовой базы. Кроме того, из Красного моря мигрируют другие опасные виды животных. Например, рыбы фугу, крылатки и морские ежи. От ядовитых морских обитателей пострадали около 65 местных рыбаков.

Туристический сезон в Турции планируют завершить с 10 по 15 ноября. Об этом ранее заявил президент Ассоциации инвесторов туризма Антальи Манавгат Хусейн Айдоган.

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