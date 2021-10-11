Названа дата закрытия курортного сезона в Турции

"Туристический сезон в нашем регионе закроется через месяц, с 10 по 15 ноября. В Манавгате задействовано 120 тысяч туристических сотрудников, а количество туристов около 300 тысяч. За исключением отелей, принимающих зимой немецких туристов, 80 процентов отелей в провинции будут закрыты. Из 120 тысяч работников туризма в Манавгате 80 процентов останутся без работы на 5-6 месячный период – вплоть до сезона 2022 года. Из-за пандемии уже пострадали многие работники туризма. Несмотря на то, что отели, открытые зимой, работают в убыток, они открывают объекты размещения только для того, чтобы не оставлять без работы сотрудников и не искать новых с наступлением следующего пикового сезона. Если зимой отели перестанут принимать туристов, мы потеряем квалифицированные кадры, т.к. они уходят в другие сферы".