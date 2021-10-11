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Названа дата закрытия курортного сезона в Турции

Стелла Шмель
57 минут назад

Стала известна дата официального окончания "бархатного" сезона в Турции. Об этом сообщает Tourprom со ссылкой на местное издание Türkiye Turizm. Дату закрытия туристического сезона в 2021 году назвал президент Ассоциации инвесторов туризма Антальи Манавгат Хусейн Айдоган:

Названа дата закрытия курортного сезона в Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Туристический сезон в нашем регионе закроется через месяц, с 10 по 15 ноября. В Манавгате задействовано 120 тысяч туристических сотрудников, а количество туристов около 300 тысяч. За исключением отелей, принимающих зимой немецких туристов, 80 процентов отелей в провинции будут закрыты. Из 120 тысяч работников туризма в Манавгате 80 процентов останутся без работы на 5-6 месячный период – вплоть до сезона 2022 года. Из-за пандемии уже пострадали многие работники туризма. Несмотря на то, что отели, открытые зимой, работают в убыток, они открывают объекты размещения только для того, чтобы не оставлять без работы сотрудников и не искать новых с наступлением следующего пикового сезона. Если зимой отели перестанут принимать туристов, мы потеряем квалифицированные кадры, т.к. они уходят в другие сферы".

Отмечается, что в 2021 году туристический сезон начался позднее обычного и стартовал лишь 22 июня. В это время как раз вновь открыли авиасообщение между Турцией и Россией.

Ранее мы писали, что российские туристы рассказали об отдыхе в Турции в пандемию.

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