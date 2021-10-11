Таиланд откроет границы для вакцинированных

Таиланд с 1 ноября откроет границы для вакцинированных туристов из 10 стран с наименьшей опасностью заражения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра страны Прают Чан-Оча.

"Начиная с 1 ноября мы разрешаем прибывающим в страну авиарейсами путешественникам из стран с наименьшей опасностью заражения коронавирусной инфекцией, полностью вакцинированным соответствующими дозами вакцин от COVID-19, въезд в Таиланд без карантина", - сказал премьер в телеобращении к нации.

Въезжающие в страну должны будут доказать отсутствие у них коронавирусной инфекции, сделав один ПЦР-тест перед вылетом в Таиланд, и еще один – по прибытии в Таиланд. Таким образом туристы смогут отправиться в любую точку Таиланда.

"Список стран с наименьшей опасностью заражения будет на 1 ноября состоять из не менее чем из 10 государств, и в него войдут точно такие страны, как Великобритания, Германия, Сингапур, Китай и США", – отметил премьер.

Список будет расширен 1 декабря и затем еще раз 1 января. Остальным туристам придется проходить карантин на общих основаниях – в течение семи дней для полностью вакцинированных и 10 дней для невакцинированных туристов.