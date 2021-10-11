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Врач заявил об опасности частой смены часовых поясов

Мира Маркина
1 час назад

Врач Джонатан Лири (Jonathan Leary) из Великобритании рассказал, чем опасна частая смена часовых поясов. Об этом пишет The Sun.

Врач заявил об опасности смены часовых поясов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Часто летающим в самолетах людям необходимо поддерживать высокий уровень магния в оргазме, по мнению врача. При его дефиците мышцы становятся более напряженными и их сложнее расслабить.

"Когда вы часто летаете на самолете, это нарушает пищеварительные процессы, обезвоживает вас и вызывает чувство напряжения во всем теле", — объяснил медик.

Он отметил, что кишечник — это тоже мышцы, и данный минерал будет его стимулировать.

"Он поможет вам успокоиться и подготовиться ко сну независимо от того, в каком часовом поясе вы приземлитесь", — сказал врач.

Магний, по словам эксперта, содержится в продуктах. Например, сушеных бобах, цельнозерновых и обезжиренных молочных продуктах.

Ранее эксперты рассказали, почему стоит избегать горячих напитков в самолете.

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