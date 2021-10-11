Врач Джонатан Лири (Jonathan Leary) из Великобритании рассказал, чем опасна частая смена часовых поясов. Об этом пишет The Sun.

Часто летающим в самолетах людям необходимо поддерживать высокий уровень магния в оргазме, по мнению врача. При его дефиците мышцы становятся более напряженными и их сложнее расслабить.

"Когда вы часто летаете на самолете, это нарушает пищеварительные процессы, обезвоживает вас и вызывает чувство напряжения во всем теле", — объяснил медик.

Он отметил, что кишечник — это тоже мышцы, и данный минерал будет его стимулировать.

"Он поможет вам успокоиться и подготовиться ко сну независимо от того, в каком часовом поясе вы приземлитесь", — сказал врач.

Магний, по словам эксперта, содержится в продуктах. Например, сушеных бобах, цельнозерновых и обезжиренных молочных продуктах.