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Стало известно, почему стоит избегать горячих напитков в самолете

Стелла Шмель
11 октября 2021

Питание в самолетах, какой сладкий бонус можно считать "роскошью" и почему лучше не заказывать горячие напитки во время полета — все эти вопросы осветила в своем материале британская газета The Sun.

Почему стоит избегать горячих напитков в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как заявил директор по кулинарному мастерству LSG Sky Chefs Asia Pacific Фриц Гросс, если среди предлагаемых на борту блюд есть рагу или запеканка, то стоит отдать предпочтение именно им. В отличие от курицы или макарон, тушеное мясо можно разогревать снова и снова, и с ним ничего не случится.

На длинных перелетах некоторые авиакомпании угощают пассажиров мороженым. Как заявил создатель авиационного сайта InFlightFeed Никос Лукас, это лакомство как правило пользуется спросом у пассажиров, во многом из-за того, что на высоте его вкус остается таким же.

Горячих же напитков эксперты советуют избегать, так как емкость, в которой они хранятся, чистится реже, чем то необходимо. Как показал отчет EPA за 2012 год, 12% воды в коммерческих самолетах показали положительный тест на наличие колиформных бактерий. Это означает, что такая вода может стать причиной развития кишечной палочки и других инфекций.

Впрочем, еду на борт можно взять и с собой. Но нужно знать несколько основных правил.

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