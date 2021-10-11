Почему стоит избегать горячих напитков в самолете

Питание в самолетах, какой сладкий бонус можно считать "роскошью" и почему лучше не заказывать горячие напитки во время полета — все эти вопросы осветила в своем материале британская газета The Sun.

Как заявил директор по кулинарному мастерству LSG Sky Chefs Asia Pacific Фриц Гросс, если среди предлагаемых на борту блюд есть рагу или запеканка, то стоит отдать предпочтение именно им. В отличие от курицы или макарон, тушеное мясо можно разогревать снова и снова, и с ним ничего не случится.

На длинных перелетах некоторые авиакомпании угощают пассажиров мороженым. Как заявил создатель авиационного сайта InFlightFeed Никос Лукас, это лакомство как правило пользуется спросом у пассажиров, во многом из-за того, что на высоте его вкус остается таким же.

Горячих же напитков эксперты советуют избегать, так как емкость, в которой они хранятся, чистится реже, чем то необходимо. Как показал отчет EPA за 2012 год, 12% воды в коммерческих самолетах показали положительный тест на наличие колиформных бактерий. Это означает, что такая вода может стать причиной развития кишечной палочки и других инфекций.