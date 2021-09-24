Как пронести еду из дома в самолет и сэкономить

В отличие от напитков еду проносить в аэропорт можно, но не всю. Какие есть правила и что лучше взять с собой, чтобы не платить за обед на борту — в материале "Рамблера".

В последнее время авиакомпании стали скупиться на нормальные перекусы для пассажиров, включенные в стоимость билета. Чтобы не есть сухие сэндвичи и не переплачивать за полноценный обед в аэропорту перед вылетом или непосредственно на борту, можно купить еду заранее и пронести на борт в ручной клади.

Нельзя брать супы, пюре, йогурты, варенье и все, что имеет жидкую структуру, даже холодец и паштет. Здесь действует то же правило, что и с напитками. Также запрещено проносить икру и консервы. С остальным пассажира спокойно пустят в самолет. Главное — чтобы ваша еда не приносила дискомфорт соседям. Точно не стоит брать сильно пахучую еду. Например, курицу гриль или копченую скумбрию.

Как рассказала "Рамблеру" стюардесса одной из российских авиакомпаний, есть в самолете не очень полезно, поэтому лучше вообще воздержаться от перекуса, если полет недлинный.

"Из еды я рекомендую брать фрукты, легкие фруктовые и овощные салаты. Если хочется чего-нибудь посытнее, можно взять цезарь. Но лучше брать салаты без заправки, особенно это касается майонеза и горчицы. Допустим, если берете фрукты, я не рекомендую брать яблоки, так как они вызывают брожение. Из-за того, что на высоте повышается метеоризм, яблоки — не самый лучший вариант. Лучше отдать предпочтение смузи, бананам или цитрусовым.