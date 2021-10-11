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Опрос: часть родителей готовы пересесть в "бизнес" без детей

Стелла Шмель
39 минут назад

Путешествующие признались, что готовы пересесть в "бизнес-класс" самолета, оставив своих детей в "экономе". Об этом заявили 10% опрошенных, исследование провело издание The Sun.

Опрос: часть родителей готовы пересесть в "бизнес" без детей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как заявила десятая часть респондентов, если бы им предложили повысить класс комфорта но для этого пришлось бы оставить детей любого возраста на своих местах, они бы сделали это.

Еще порядка 10% опрошенных уточнили, что готовы были бы пересесть в "бизнес" в том случае, если их ребенку от пяти и более лет.

Около девяти процентов респондентов рассказали, что находят допустимым оставить в одиночестве своего девятилетнего ребенка. А 12% опрошенных ответили, что лишь после достижения их детьми 15-летнего возраста, они бы смогли без зазрения совести пересесть на место с классом обслуживания выше.

Но получить различные привилегии можно и без переплат. Рассказываем 5 секретов, как летать бизнес-классом по цене эконома.

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