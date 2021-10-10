Туристы раскрыли неприятную правду про чайники в отелях

Блогер Гай Бломберг запустил в своем Twitter тред, где рассказал о своих знакомых, использующих чайник в отеле не по назначению. Об этом сообщает Tourprom со ссылкой на The Sun.

Бломберг сообщил об истории, которую услышал от своего знакомого. Мужчина признался, что стирает трусы и носки в чайнике в номере отеля. Сам блогер признался, что никогда так не делал и поинтересовался у аудитории, знают ли его подписчики о подобном феномене.

В ответах к твитту люди написали, что сами так не делают, но неоднократно слышали истории о том, как в отельном чайнике варят лапшу и сосиски, стирают нижнее белье и даже справляют в них малую нужду, если лень идти в туалет ночью.

The Sun взяли комментарий у эксперта, биолога Хизер Хендриксон, которая отметила, что такое поведение не только противно, но и очень опасно. Дело в том, что в чайнике остаются споры Clostidium botulinum, или бактерии, вызывающей ботулизм. Их нельзя уничтожить кипятком, а в определенных условиях они производят смертельно опасный токсин.