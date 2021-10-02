Как по одному предмету узнать, убран ли ваш номер в отеле

Насколько качественно убран ваш номер в отеле можно узнать, проверив всего один предмет. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на эксперта по путешествиям Харрисона Джейкобса.

Джейкобс является путешественником с большим опытом. Однажды он провел 300 ночей в отелях и съемных квартирах за год. Говоря о чистоте номера, он посоветовал проверять одну деталь при заселении, и это — чайник или кофеварка. Такие приборы есть в любом отеле выше трех звезд.

"Каждый раз, когда я захожу в гостиничный номер или снятую квартиру, я проверю чайник или кофеварку. Это — стандартная вещь, которая есть практически везде. Я смотрю внутрь и оцениваю чистоту прибора"

По словам Джейкоба, там всегда находится вода, поэтому такие предметы могут стать убежищем для плесени и бактерий. И, по его опыту, он не раз оказывался прав.

"Если их не чистить регулярно, например, не ополаскивать горячей водой или уксусом, то они быстро становятся отвратительными", — добавил эксперт.

По его словам, недобросовестные уборщики часто упускают из вида эту деталь, так как эти приборы очень сложно чистить. Если отель об этом не заботиться, значит не факт, что и другие поверхности в номере были достаточно хорошо убраны.

"Если я вижу плесень или ржавчину, а это случается часто, я прошу другой номер или сокращаю пребывание в отеле до одной ночи", — поделился эксперт своим решением проблемы.