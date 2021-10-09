Видео: Азовское море превратилось в желе из-за медуз

Побережье Азовского моря около станицы Должанской в прямом смысле оккупировано медузами. Местная жительница опубликовала видеоролик на YouTube. Она предположила, что медузы приплыли на зимовку. Полупрозрачные корнероты почти полностью закрыли дно своими телами. При этом многие медузы уже мертвы. Нашествие удивляет и тревожит местных жителей, но они надеются, что медузы вернутся обратно в море.

Обычно колонии этих беспозвоночных появляются в прибрежной области в теплое время. Ученые связывают нынешнее появление медуз с продолжительной жарой, сокращением количества пресной воды, которая поступает из рек и бурным размножением микроорганизмов, которые составляют основной рацион питания корнеротов.

Кстати, эти животные ядовиты, после контакта с щупальцами пораженный участок краснеет и болит в течение нескольких часов. Если у человека есть аллергия, то лучше принять антигистаминный препарат.

Биологи уже не первый год бьют тревогу: медузы стали проблемой не только Черного, но и Средиземного, Японского морей, они активно размножаются и в Атлантическом океане, например, вдоль побережья Намибии. Среди причин ученые называют глобальное потепление, загрязнение акваторий и пляжей, активный вылов рыбы и траление дна сейнерами. Об этом заявил биолог-океанограф Филипп Кюри. Его слова передает ТАСС.