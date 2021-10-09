Россияне смогут покинуть Марокко благодаря специальным рейсам

Посольство России в североафриканском королевстве на своей странице в Facebook сообщило о том, что для российских граждан, находящихся в этой стране, авиакомпании «Аэрофлот» и «S7 Airlines» организуют вывозные рейсы из Касабланки. Также смогут улететь и марокканцы, которые учатся в российских вузах. Но до Касабланки нужно будет добираться самостоятельно.

Фото: Pixabay Pixabay

Согласно опубликованному графику, рейсы «Аэрофлота» назначены на 9 и 16 октября, рейсы «S7 Airlines» — на 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября.

Пресс-служба «S7 Airlines» в комментарии для Lenta.ru подтвердила рейсы в Москву на 10 и 17 октября. Пассажиры отмененных рейсов смогут вернуть свои деньги в полном объеме или перебронировать билеты на вывозные рейсы без штрафа.

Сообщение посольства прокомментировали пользователи соцсетей.

Margarita Lebedeva: «Аэрофлот» не подтверждает дату 16.10, говорят у них только 9.10»

Bouty Amarani: «Я позвонил в авиакомпанию S7, они сказали мне, что нет дат, только 10 и 17 из этого. месяц я ничего не понимаю».

Ilyas El Marzouki: «Здравствуйте, Аэрофлот говорит, что информации о том, что марокканские студенты могут лететь им не поступало. Вчера мне пришло уведомление, что рейс не состоит и мне сказали, что можно вернуть билет, я оформил возврат. Я не могу теперь вернуть свой билет, так как информации у авиакомпании нет о новых правилах вывозных рейсов. Что мне делать??»

Таким образом, ситуация остается неопределенной, официальных ответов пока нет. Напомним, что власти Марокко приостановили прямое авиасообщение с Россией с пятого октября. Предположительно, такое решение связано с ухудшением эпидемиологической обстановки.