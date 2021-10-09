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Российские туристы, летевшие в Египет, застряли в аэропорту Турции

Мария Кимакович
1 час назад

175 российских туристов, отправившихся отдохнуть на курорт Шарм-эш-Шейх, не могут вылететь в пункт назначения из аэропорта Антальи, сообщают “Известия”.

Российские туристы не могут вылететь из Турции
Фото: DepositphotosDepositphotos

В аэропорт Антальи были доставлены 500 российских клиентов Pegas Touristik, 175 из которых должны были продолжить свое путешествие в Шарм-эш-Шейх. Но в назначенное время вылет не состоялся.

Виной тому, по утверждению представителей авиакомпании-перевозчика, техническая задержка: поломка самолета. Чартерный рейс из Антальи в Шарм-эш-Шейх должен был выполнить турецкий чартерный перевозчик Freebird, но до сих пор вылет не состоялся. Надо отметить, что остальные самолеты этой компании вылетели из Антальи по расписанию.

По предварительным данным задержка может составить около 12 часов: вылет планируется не ранее 18:00. Оказавшихся в неприятной ситуации туристов должны отвезти в отель и обеспечить горячим питанием. Пока остается неясным, как будет решаться вопрос с потерей отдыхающими целого оплаченного дня в отелях курорта.

Задержки рейсов периодически случаются по разным причинам, но довольно часто происходит и обратная ситуация: пассажиры опаздывают на рейс. Что делать в случае опоздания, рассказала стюардесса.

Новости путешествий,газета "Известия",
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