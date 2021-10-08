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Россиянам рассказали о небезопасных местах в самолете

Мария Иглина
20 минут назад

В случае чрезвычайной ситуации наибольшей опасности подвержены пассажиры, которые сидят в центральной части самолета. Об этом "Ридусу" рассказала стюардесса Алиса Волкова (имя изменено), работающая в крупнейшей российской авиакомпании.

Россиянам рассказали о небезопасных местах в самолете
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Дело в том, что при аварийной или жесткой посадке происходит очень сильный удар по этой части воздушного судна:

"Часто происходит подлом шасси из-за сильного удара, и поэтому разлом фюзеляжа может быть именно в этом месте".

Также бортпроводница добавила, что опасность есть и в случае возгорания двигателей, которые расположены около центральной части салона, поскольку сидящие там пассажиры оказываются близко к источнику огня.

Стюардесса отметила, что и хвостовая часть самолета не является безопасной из-за близкого расположения багажного отсека. Также в случае террористической угрозы взрывные устройства размещают именно в хвосте самолета

А самые безопасные места находятся в носовой части самолета.

В конце Волкова отметила, что в чрезвычайных ситуациях важно следовать указаниям экипажа вне зависимости от места.

Читайте также о том, что делать при опоздании на рейс.

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