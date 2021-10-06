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Стюардесса рассказала, что делать при опоздании на рейс

Мира Маркина
1 час назад

Американская стюардесса Кэт Камалани (Kat Kamalani) назвала действия, которые необходимо предпринять в случае опоздания на рейс. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Стюардесса рассказала, что делать при опоздании на рейс
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам бортпроводницы, если пассажир опоздал, в первую очередь ему необходимо подойти к выходу на посадку, если самолет еще стоит на взлетно-посадочной полосе. Есть вероятность, что время отправления лайнера было задержано, и у опоздавших пассажиров есть шанс успеть на борт.

Кроме того, как рассказала стюардесса, если человек зарегистрирован на рейс, но не явился на посадку, сотрудник авиакомпании, который стоит у гейта, может посадить на свободные места в самолете других людей. К примеру, тех, кто купил билет и не улетел.

Камалани призвала пассажиров вежливо общаться с сотрудниками авиакомпании. Так они пойдут на встречу опоздавшему на рейс человеку и постараются как-то помочь.

Ранее стюардесса рассказала в своем TikTok-аккаунте о предмете, который постоянно воруют пассажиры. В качестве сувенира туристы часто у носят инструкции по безопасности, которые лежат в кармане каждого кресла. По словам бортпроводницы, их отсутствие может даже привести к задержке рейса. Однако на такой случай у членов экипажа всегда есть запасные инструкции.

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