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Туристки отказались жить в отеле с беженцами

Мария Иглина
2 часа назад

Две женщины отказались заселяться в отель, где временно проживают семьи афганских беженцев. За это их пристыдил один из чиновников. Об этом сообщает Teesside Live.

Туристки отказались жить в отеле с беженцами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Жительницы Биллингема (Великобритания) решили провести трехдневный отпуск в Скарборо. Они забронировали в знаменитом отеле города, который находится в 158-летнем историческом здании викторианской эпохи. Спустя некоторые время путешественницы выяснили, что в их гостинице временно проживают афганские беженцы, а затем передумали и попросили вернуть им деньги за оплаченное проживание. Их мнение основывалось на многочисленных жалобах в ряде ресурсов.

"Мы не расистки, но мы чувствуем серьезную угрозу. Мы заплатили 338 фунтов стерлингов (около 33 тысяч рублей), но не для того, чтобы сидеть в отеле, который переполнен беженцами и их детьми, выходящими из-под контроля, и бояться, что нашу комнату взломают",

— пожаловалась одна из туристок.

Отель, в свою очередь, отказал женщинам в возврате средств, ссылаясь на то, что у отказа от брони нет мотива.

А местный чиновник пристыдил туристок и местных жителей за ксенофобию и отметил, что такое поведение подрывает оказываемые властями усилия по помощи семьям беженцев.

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