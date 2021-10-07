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Раскрыто самое популярное туристическое место с привидениями

Стелла Шмель
1 час назад

Обнародован список популярных туристических мест с привидениями. Стало известно, какое из них пользуется у путешественников наибольшим спросом. Полный список локаций опубликовал портал Travel and Leisure.

Раскрыто самое популярное туристическое место с привидениями
Фото: John Fielding/CC BY 2.0John Fielding/CC BY 2.0

Поместье Рейнхэм Холл в графстве Норфолк возглавило данный рейтинг. Оно обрело популярность после серии фотографий, сделанных в 1936 году, на которых изображена "Коричневая леди".

Wikipedia

По легенде "Коричневая леди" — это призрак леди Дороти Уолпоп, которая жила в период с 1686 по 1726 года. Она была сестрой Роберта Уолпола, ставшего первым премьер-министром Великобритании. Ее супруг, Чарльз Таншенд, обладал вспыльчивым характером, и когда обнаружил, что Дороти изменяет ему с лордом Уортоном, то запер ее в комнатах семейного поместья обманом.

Графиня Уортон заманила ее в ловушку, пригласив Дороти Уолпоп погостить несколько дней. Как только женщина переступила порог дома, то уже не могла выбраться оттуда до самой своей смерти.

Многие люди верят, что в коридорах поместья Рейнхэм Холл и по настоящее время бродит неприкаянный призрак "Коричневой леди".

На втором месте по популярности — остров Повелья в Италии. В XVIII-XIX веках здесь располагался карантинный изолятор для моряков, а в XX веке была психиатрическая больница. Повелья считается местом с паранормальными явлениями.

А на третьем месте — руины крепости Бхангар в Индии. Как считают местные, в здешних стенах обитают призраки, заточенные проклятьем злого мага, которого отвергла любимая женщина.

Но места, окутанные ореолом тайны, есть не только за рубежом, но и на территории России. Мистические места в Сочи, которые будоражат воображение путешественников-экстремалов, читайте в подборке "Рамблера".

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