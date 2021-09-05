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Призрак невесты и радиоактивный камень: три городские легенды Сочи

Мира Маркина
2 часа назад

Туристический город окутан массой городских легенд. Не факт, что это истории произошли на самом деле. Однако, даже несмотря на свою неправдоподобность, они будоражат воображение путешественников-экстремалов — а значит, стоит о них рассказать. «Рамблер» собрал три истории о самых мистических местах.

Призрак невесты и мистический пожар: городские легенды Сочи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Заброшенный ресторан на горе Большой Ахун

Заведение открылось в 1937 году. Через год ресторан перестает работать из-за несоблюдения санитарных норм, с переменным успехом обслуживает клиентов до 70-х, а потом закрывается окончательно. После закрытия история ресторана обрастает слухами: мол, здание закрылось из-за пожара, в котором заживо сгорели все клиенты. Жители объясняют трагедию тем, что под основанием храма находились руины средневекового храма. В 00-х рядом с башнями разбился свадебный кортеж. По слухам, призрак невесты бродит по заброшенному зданию до сих пор.

Дача А. В. Квитко

Полковник царской жандармерии Андрей Валерианович Квитко начал строительство дачи в 1916 году. Идея построить замок на скалистом берегу принадлежала жене, которая вдохновилась итальянскими постройками. После революции дача досталась государству, а в 20-х в здании открыли санаторий для работников НКВД «Красный штурм». Легенда гласит, что комиссары случайно смертельно ранили дочь одной из сотрудниц, а затем надругались над телом. В годы Великой отечественной войны в здании находился госпиталь, где в мучениях доживали последние дни солдаты. В 00-е замок хотели приобрести звезды и влиятельные люди, но всех отпугивала «нечистая» репутация здания, в котором было много боли и погибели.

Радиоактивный черкесский камень

Огромный камень с выбитыми сидениями на двоих находится в микрорайоне большого сочи Кудепста. Треугольному булыжнику предположительно более четырех тысяч лет, его размер достигает пяти метров в длину. Археологи не знают точно, когда камень появился на местности или обрел необычные формы. Говорят, от камня исходит радиоактивное излучение.

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