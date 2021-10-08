Видео: медведь с россиянином посмотрели на пейзаж Камчатки

На Камчатке медведь неожиданно вышел на берег реки прямо к россиянину, который рыбачил. Животное село рядом и наблюдало за местным пейзажем, а рыбак снял случившееся на камеру. Запись опубликовало сетевое издание "Московские новости" на странице в Instagram.

На ролике можно увидеть, как медведь подходит к россиянину, а затем останавливается. Он зевнул и посмотрел по сторонам, казалось, что он даже не замечал сидевшего рядом человека. Позже животное село на землю и продолжило свои наблюдения за природой. Позже медведь встал и медленно ушел в обратном направлении.

Все это время россиянин вел съемку. Некоторые подписчики отметили, что рыбак, видимо, имеет "стальные нервы", а другие фолловеры обратили внимание на то, какой "мишка классный и смешной.