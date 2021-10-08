Почему в Сочи наблюдается "нашествие" медведей

Медведи все чаще выходят к людям в Сочи. Местные жители называют это "нашествием", а специалисты высказывают предположения о том, с чем может быть связана такая активность хищников на курорте. Разбираемся, почему "взбесились" сочинские медведи в материале "Рамблера".

В последнее время все больше новостей о медведях в Сочи. Некоторых замечают животных на дорогах, а иногда и вовсе встречают их практически у себя дома. Так, голодный медведь отчаянно пытался залезть в курятник в Адлере и попал на камеру видеонаблюдения.

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На кадрах видно, как медведь пытался открыть дверь зубами и когтями, но после нескольких неудачных попыток сдался и ушел обратно в лес. При этом этот случай — не первый. В последнее время сочинцы начали жаловаться на "нашествие медведей".

Хищники стали чаще выходить к людям, потому что в лесу им не хватает еды. Об этом рассказал начальник отдела по охране животного мира Сочинского национального парка Реваз Пруидзе.

«До конца сентября-начала октября в лесу очень слабая кормовая база. И медведи приходят к населенным пунктам, на приусадебные участки — на виноград, орех, яблоки, груши. Ничего удивительного, это совершенно нормальное сезонное явление», — считает Пруидзе.

В то же время ситуацию объяснил директор по охране окружающей среды курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов и профессор Анатолий Кудакин.

Оказывается, через Сочи проходят миграционные пути медведей, однако сейчас они перекрыты олимпийскими объектами. Хищники при этом все равно пытаются мигрировать через город, благодаря генетической памяти. Крупные миграции происходят раз в 5-6 лет. По мнению специалиста, на 2021 год как раз и выпала миграция.

При этом осенью хищникам практически нечем питаться в Кавказском заповеднике. Каштанов, которые они ели раньше, практически не осталось, потому как деревья высыхают. Медведи в таких условиях даже не могут запастись к зиме жиром.