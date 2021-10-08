Стюардесса села на тележку с едой и восхитила всех

Бортпроводница итальянской авиакомпании села на тележку с едой и была осыпана восхищенными комплиментами подписчиков Instagram-аккаунта @fly_hostess_.

Фото: @fly_hostess_ @fly_hostess_

"Ну и молодец! Когда есть что показать, не надо стесняться!",

- написал русскоязычный пользователь @androsis71.

"Вот это улыбка! А какие ноги!",

- оставил комментарий @jbsmphotos.

Девушка установила тележку для еды в проходе между рядов и взобралась на нее. Руками она держится за спинки близстоящих кресел, а ноги скрестила, положив одну на другую.

На ней надета классическая униформа синего цвета, которая состоит из темно-синего пиджака, короткой юбки в тон, белой рубашки и желтого платка на шею. Из аксессуаров у стюардессы золотые часы, серебряный браслет и темно-синие туфли.

Среди восхищенных комментариев были и такие: "Очень привлекательная внешность", "Просто очаровательная улыбка!" и "Какая интересная поза!".