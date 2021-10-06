Туристка показала отдых на пляже и получила штраф в 600 тысяч

Туристка в Австралии сбежала из отеля через восемь минут после начала карантина и была оштрафована на 8,5 тысячи долларов (около 615 тысяч рублей). Об этом пишет Daily News.

22-летняя девушка по имени Шаннаи Рид прилетела из штата Новый Южный Уэльс в город Брум на северо-западе Австралии. По местным законам, приехав, туристка должна была соблюдать карантин в отеле, но она сбежала из гостиницы через восемь минут после заселения.

Через два дня австралийка выписалась из отеля и отправилась в торговый центр. Еще пять дней девушка гуляла по городу, ходила на пляж и публиковала снимки в социальные сети. На них обратили внимание правоохранительные органы, и туристку задержали в аэропорту.