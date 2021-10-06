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Туристка показала отдых на пляже и получила штраф в 600 тысяч

Мира Маркина
1 час назад

Туристка в Австралии сбежала из отеля через восемь минут после начала карантина и была оштрафована на 8,5 тысячи долларов (около 615 тысяч рублей). Об этом пишет Daily News.

Туристка показала отдых на пляже и получила штраф в 600 тысяч
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

22-летняя девушка по имени Шаннаи Рид прилетела из штата Новый Южный Уэльс в город Брум на северо-западе Австралии. По местным законам, приехав, туристка должна была соблюдать карантин в отеле, но она сбежала из гостиницы через восемь минут после заселения.

Через два дня австралийка выписалась из отеля и отправилась в торговый центр. Еще пять дней девушка гуляла по городу, ходила на пляж и публиковала снимки в социальные сети. На них обратили внимание правоохранительные органы, и туристку задержали в аэропорту.

Ей пришлось заплатить 2,5 тысячи долларов (около 180 тысяч рублей), чтобы выйти из-под стражи, а после того, как в суде предъявили запись с камеры видеонаблюдения, на которой Рид выходит из отеля и общается с персоналом после заселения, ей подняли сумму штрафа еще на шесть тысяч долларов (435 тысяч рублей). Когда выносился приговор, австралийка уже улетела домой. Ей не нужно будет платить штраф, пока она не вернется в этот штат.

Ранее путешественник из России на год застрял на пиратском острове.

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