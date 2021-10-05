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Путешественник из России на год застрял на пиратском острове

Катерина Саломе
1 час назад

Яхтсмен из России отправился в путешествие и в результате на год застрял на пиратском острове у берегов Бразилии. Виной этому послужила пандемия коронавируса. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Путешественник из России на год застрял на пиратском острове
Фото: @seasparrowpage@seasparrowpage

Россиянин по имени Андрей Воробец выехал из порта Таллин (Эстония) 17 сентября 2019 года. Получается, что уже два года мужчина находится в путешествии. Когда яхтсмен дошел до немецкого города Любек, он принял решение в зимний период пересечь Европу с севера на юг.

Сначала россиянин вышел в Средиземное море в Марселе (Франция), после его маршрут выглядил следующим образом: Гибралтар, Канарские острова (Тенерифе), острова Зеленого Мыса и Рио-де-Жанейро. В последнюю точку он добрался 22 апреля. В тот период мир уже был охвачен начавшейся пандемией коронавируса. Из-за этого Воробцу пришлось осесть в бразильском порту Гуаружа почти на год.

Сейчас, как известно, яхтсмен из России ожидает оформления необходимых для выезда документов. Он надеется, что сможет покинуть порт к декабрю. Но мужчина не собирается возвращаться домой. У него в планах путешествие до конечной точки исходного маршрута — самый южный город земли Ушуаи, добраться до которого яхтсмен сможет, минуя опасный пролив Дрейка.

В Бразилии нечасто бывают природные катаклизмы, но недавно город Сан-Паулу накрыла песчаная буря. Она была настолько сильной, что снесла крыши, оборвала провода, некоторые люди не успели найти укрытие.

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