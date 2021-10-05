Путешественник из России на год застрял на пиратском острове

Яхтсмен из России отправился в путешествие и в результате на год застрял на пиратском острове у берегов Бразилии. Виной этому послужила пандемия коронавируса. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Россиянин по имени Андрей Воробец выехал из порта Таллин (Эстония) 17 сентября 2019 года. Получается, что уже два года мужчина находится в путешествии. Когда яхтсмен дошел до немецкого города Любек, он принял решение в зимний период пересечь Европу с севера на юг.
Сначала россиянин вышел в Средиземное море в Марселе (Франция), после его маршрут выглядил следующим образом: Гибралтар, Канарские острова (Тенерифе), острова Зеленого Мыса и Рио-де-Жанейро. В последнюю точку он добрался 22 апреля. В тот период мир уже был охвачен начавшейся пандемией коронавируса. Из-за этого Воробцу пришлось осесть в бразильском порту Гуаружа почти на год.
Сейчас, как известно, яхтсмен из России ожидает оформления необходимых для выезда документов. Он надеется, что сможет покинуть порт к декабрю. Но мужчина не собирается возвращаться домой. У него в планах путешествие до конечной точки исходного маршрута — самый южный город земли Ушуаи, добраться до которого яхтсмен сможет, минуя опасный пролив Дрейка.
В Бразилии нечасто бывают природные катаклизмы, но недавно город Сан-Паулу накрыла песчаная буря. Она была настолько сильной, что снесла крыши, оборвала провода, некоторые люди не успели найти укрытие.