"Дюна": песчаную бурю в Бразилии засняли на видео

Бразильский город Сан-Паулу накрыла песчаная буря. Очевидцы засняли происходящее на видео и опубликовали в социальных сетях.

По прогнозам Национального Института Метеорологии, в эпицентре бури ожидалась минимальная видимость и порывы ветра от 50 до 60 километров в час, но он оказался сильнее — максимальная скорость составила около 92 километров в час.

По словам местных жителей, такое происходит в Сан-Паулу очень редко. Буря снесла крыши, оборвала провода, некоторые люди не успели найти укрытие.

Произошедшее в Бразилии сравнили с фильмом "Дюна" Дени Вильнева.