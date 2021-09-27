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"Дюна": песчаную бурю в Бразилии засняли на видео

Анна Шутова
2 часа назад

Бразильский город Сан-Паулу накрыла песчаная буря. Очевидцы засняли происходящее на видео и опубликовали в социальных сетях.

По прогнозам Национального Института Метеорологии, в эпицентре бури ожидалась минимальная видимость и порывы ветра от 50 до 60 километров в час, но он оказался сильнее — максимальная скорость составила около 92 километров в час.

По словам местных жителей, такое происходит в Сан-Паулу очень редко. Буря снесла крыши, оборвала провода, некоторые люди не успели найти укрытие.

Произошедшее в Бразилии сравнили с фильмом "Дюна" Дени Вильнева.

Ранее в самолет с россиянами попала молния. Пассажиры засняли происходящее на борту на видео.

Новости путешествий,Видео,Дени Вильнев,
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