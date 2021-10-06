Абу-Даби отменил карантин для привитых россиян

Абу-Даби упростил правила въезда для российских туристов, привитых вакциной "Спутник V". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министерства здравоохранения и профилактических мер города.

Власти курорта официально признали российскую вакцину от коронавируса и отменили обязательный десятидневный карантин для путешественников из России, предъявляющих сертификат о вакцинации "Спутником V" при пересечении границы. Для туристов без прививки требование об изоляции сохраняется.

Перед поездкой в Абу-Даби необходимо зарегистрироваться в приложении ICA UAE Smart, заполнить форму Register Arrivals Form и загрузить сертификат в формате PDF. После этого туристу придет СМС с подтверждением регистрации и результатами проверки документов.

Также все прилетающие в столицу ОАЭ сдают в аэропорту бесплатный экспресс-тест на COVID-19. Результаты турист может подождать в отеле в течение 90 минут. Повторный ПЦР-тест необходимо сдать на четвертый и восьмой день пребывания на курорте и за 72 часа до отъезда.

В июне стало известно, что Абу-Даби исключил Россию из стран "зеленого списка". Ранее россияне должны были предоставить результаты ПЦР-теста, пройти обязательный карантин и сдать повторные тесты на коронавирус на 6-й и 12-й день пребывания на курорте.