Тюрьма и депортация: что нельзя делать туристам в ОАЭ

Как и во многих странах Ближнего Востока, в Объединенных Арабских Эмиратах действуют довольно строгие законы. Чтобы не получить штраф и не попасть в тюрьму, туристам стоит их соблюдать. Что нельзя делать в ОАЭ?

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Пить алкоголь в общественных местах

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Публичное распитие спиртного и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах в ОАЭ считается уголовным преступлением. За это туристу грозит до 6 месяцев тюрьмы или штраф до 2 000 дирхамов (примерно 39 600 рублей).

Но это не значит, что выпивать совсем запрещено. В ноябре 2020 года в законодательство ОАЭ были внесены изменения "для привлечения туристов и иностранных инвестиций". Раньше, чтобы купить алкоголь, нужно было приобретать временную лицензию. Теперь за употребление, хранение или продажу спиртного в частном порядке или в специальных отведенных для этого местах человек не будет подвергаться судебному преследованию. То есть дома, в ресторанах или в отеле пить не запрещается.

Но алкоголь в ОАЭ все равно очень дорогой и продается только лицам старше 21 года.

Фотографировать людей без их согласия

Фото человека без его согласия и публикация снимка в соцсетях может обернуться для туриста тюремным сроком от шести месяцев или многомиллионным штрафом - от 150 000 до 500 000 дирхамов (примерно от трех до десяти миллионов рублей). Это считается вмешательством в чужую личную жизнь. При этом снимать толпу людей в общественном месте можно. В 2015 году был случай, когда художницу из Австралии оштрафовали на 10 000 дирхамов (около 198 000 рублей) и депортировали за то, что она опубликовала в Facebook фото автомобиля, припаркованного на местах для инвалидов.

Также запрещено фотографировать стратегические и правительственные объекты в ОАЭ. Например, полицейский участок, морские причалы, посольства, дворцы шейхов, аэропорты. В 2017 году туриста из США оштрафовали на 2,5 тысячи долларов и депортировали за съемку в аэропорту Абу-Даби. При этом американец вел видеосъемку грубого поведения сотрудников аэропорта по отношению к нему.

Ну и все помнят историю с арестом моделей, устроивших обнаженную фотосессию на балконе отеля в Дубае, в апреле 2021 года. Они нарушили "закон о публичной порядочности". За это положено наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штраф в 5000 дирхамов (примерно 100 тысяч рублей).

Есть и пить на улице в Рамадан

Даже если туристы не исповедуют ислам, им стоит уважать мусульманские традиции. Согласно закону, запрещено "употреблять пищу, напитки, совершать любое действие, нарушающее пост месяца Рамадан публично". С 4:00 до 19:00 нельзя пить, есть, курить на улице.

"Необходимо следовать местным традициям, а именно не пить, не есть, не курить на улице в дневное время суток, женщинам воздерживаться от ношения вызывающих нарядов (плечи и колени должны быть закрыты, избегать вырезов на груди и открытых спин)",

– сказал РИА Новости временный поверенный в делах России в ОАЭ Юрий Видакас.

Поесть и выпить можно в отеле или в кафе. В Рамадан многие заведения ОАЭ работают днем. Раньше владельцы ресторанов были обязаны закрывать окна занавесками, чтобы спрятать посетителей и не искушать местных, но в апреле 2021 года Департамент экономического развития Дубая разрешил этого не делать.

Публично выражать свои чувства

В 2009 году пару из Великобритании арестовали и приговорили к месяцу в тюрьме за то, что они целовались в ресторане. 24-летнего Аймана Наджафи и 25-летнюю Шарлотту Адамс обвинили в непристойном поведении на публике. Жалобу в полицию подала 38-летняя жительница, сидевшая в ресторане с двухлетней дочерью. По словам женщины, ее оскорбил поступок иностранцев.

За 12 лет в ОАЭ стали гораздо демократичнее по отношению к туристам. Однако проявлять свои чувства, обниматься и целоваться в общественных местах все-таки не стоит. Правило касается даже супругов.

"Несмотря на существующее здесь этнокультурное многообразие и лояльное отношение к приезжим, местные жители свято чтут свои национальные и религиозные традиции и того же требуют от гостей из-за рубежа. В общественных местах необходимо придерживаться общепринятых правил поведения. Любой неприятный жест или выражение могут быть расценены как личное оскорбление, на основе которого в дальнейшем может быть возбуждено административное или даже уголовное дело. Известны случаи, когда в отношении россиян инициировались судебные разбирательства по такого рода инцидентам, в результате которых наши граждане долгие месяцы не могли вернуться на родину",