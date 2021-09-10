Тюрьма и депортация: что нельзя делать туристам в ОАЭ

Как и во многих странах Ближнего Востока, в Объединенных Арабских Эмиратах действуют довольно строгие законы. Чтобы не получить штраф и не попасть в тюрьму, туристам стоит их соблюдать. Что нельзя делать в ОАЭ?
Публичное распитие спиртного и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах в ОАЭ считается уголовным преступлением. За это туристу грозит до 6 месяцев тюрьмы или штраф до 2 000 дирхамов (примерно 39 600 рублей).
Но это не значит, что выпивать совсем запрещено. В ноябре 2020 года в законодательство ОАЭ были внесены изменения "для привлечения туристов и иностранных инвестиций". Раньше, чтобы купить алкоголь, нужно было приобретать временную лицензию. Теперь за употребление, хранение или продажу спиртного в частном порядке или в специальных отведенных для этого местах человек не будет подвергаться судебному преследованию. То есть дома, в ресторанах или в отеле пить не запрещается.
Но алкоголь в ОАЭ все равно очень дорогой и продается только лицам старше 21 года.
Фото человека без его согласия и публикация снимка в соцсетях может обернуться для туриста тюремным сроком от шести месяцев или многомиллионным штрафом - от 150 000 до 500 000 дирхамов (примерно от трех до десяти миллионов рублей). Это считается вмешательством в чужую личную жизнь. При этом снимать толпу людей в общественном месте можно. В 2015 году был случай, когда художницу из Австралии оштрафовали на 10 000 дирхамов (около 198 000 рублей) и депортировали за то, что она опубликовала в Facebook фото автомобиля, припаркованного на местах для инвалидов.
Также запрещено фотографировать стратегические и правительственные объекты в ОАЭ. Например, полицейский участок, морские причалы, посольства, дворцы шейхов, аэропорты. В 2017 году туриста из США оштрафовали на 2,5 тысячи долларов и депортировали за съемку в аэропорту Абу-Даби. При этом американец вел видеосъемку грубого поведения сотрудников аэропорта по отношению к нему.
Ну и все помнят историю с арестом моделей, устроивших обнаженную фотосессию на балконе отеля в Дубае, в апреле 2021 года. Они нарушили "закон о публичной порядочности". За это положено наказание в виде тюремного заключения на срок до шести месяцев и штраф в 5000 дирхамов (примерно 100 тысяч рублей).
Даже если туристы не исповедуют ислам, им стоит уважать мусульманские традиции. Согласно закону, запрещено "употреблять пищу, напитки, совершать любое действие, нарушающее пост месяца Рамадан публично". С 4:00 до 19:00 нельзя пить, есть, курить на улице.
"Необходимо следовать местным традициям, а именно не пить, не есть, не курить на улице в дневное время суток, женщинам воздерживаться от ношения вызывающих нарядов (плечи и колени должны быть закрыты, избегать вырезов на груди и открытых спин)",
– сказал РИА Новости временный поверенный в делах России в ОАЭ Юрий Видакас.
Поесть и выпить можно в отеле или в кафе. В Рамадан многие заведения ОАЭ работают днем. Раньше владельцы ресторанов были обязаны закрывать окна занавесками, чтобы спрятать посетителей и не искушать местных, но в апреле 2021 года Департамент экономического развития Дубая разрешил этого не делать.
В 2009 году пару из Великобритании арестовали и приговорили к месяцу в тюрьме за то, что они целовались в ресторане. 24-летнего Аймана Наджафи и 25-летнюю Шарлотту Адамс обвинили в непристойном поведении на публике. Жалобу в полицию подала 38-летняя жительница, сидевшая в ресторане с двухлетней дочерью. По словам женщины, ее оскорбил поступок иностранцев.
За 12 лет в ОАЭ стали гораздо демократичнее по отношению к туристам. Однако проявлять свои чувства, обниматься и целоваться в общественных местах все-таки не стоит. Правило касается даже супругов.
"Несмотря на существующее здесь этнокультурное многообразие и лояльное отношение к приезжим, местные жители свято чтут свои национальные и религиозные традиции и того же требуют от гостей из-за рубежа. В общественных местах необходимо придерживаться общепринятых правил поведения. Любой неприятный жест или выражение могут быть расценены как личное оскорбление, на основе которого в дальнейшем может быть возбуждено административное или даже уголовное дело. Известны случаи, когда в отношении россиян инициировались судебные разбирательства по такого рода инцидентам, в результате которых наши граждане долгие месяцы не могли вернуться на родину",
— говорится в рекомендациях на сайте Генерального Консульства РФ в Дубае.