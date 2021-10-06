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Видео: в Дагестане рухнула часть стены Гунибской крепости

Мира Маркина
2 часа назад

В Дагестане из-за непогоды рухнула часть стены Гунибской крепости рядом с "Воротами Шамиля". Видео публикует Telegram-канал Mash.

Ворота возвели после окончания Кавказской войны в XIX веке. Протяженность стен Гунибской крепости от так называемых "Ворот Шамиля" к северу составляет 670 метров, а ширина в некоторых местах достигает одного метра.

Последнюю неделю в Дагестане не прекращаются сильные дожди. Из-за ливней оказались затоплены несколько центральных улиц Махачкалы. В горных районах республики из-за дождей разрушена часть дорог. В Сулейман-Стальском районе из-за размытия дороги закрыт проезд к четырем населенным пунктам.

Ранее на видео засняли, как туристки купаются в море в осеннем Геленджике. Отдыхающие удивили местных жителей.

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