Видео: в Дагестане рухнула часть стены Гунибской крепости

В Дагестане из-за непогоды рухнула часть стены Гунибской крепости рядом с "Воротами Шамиля". Видео публикует Telegram-канал Mash.

Ворота возвели после окончания Кавказской войны в XIX веке. Протяженность стен Гунибской крепости от так называемых "Ворот Шамиля" к северу составляет 670 метров, а ширина в некоторых местах достигает одного метра.

Последнюю неделю в Дагестане не прекращаются сильные дожди. Из-за ливней оказались затоплены несколько центральных улиц Махачкалы. В горных районах республики из-за дождей разрушена часть дорог. В Сулейман-Стальском районе из-за размытия дороги закрыт проезд к четырем населенным пунктам.