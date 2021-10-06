Поведение туристок в осеннем Геленджике удивило местных: видео

Туристки искупались в море в Геленджике в октябре и удивили местных жителей своим поступком. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте, посвященном происходящему в Краснодарском крае и на Кубани.

На видео видно, как женщины купаются в море на пасмурном пляже, в то время как окружающие ходят около моря в куртках и шапках. На фоне слышен сильный ветер.

«Продолжаем тематику тех, кто не успел искупаться в июле и купается в октябре», — прокомментировал происходящее автор видео.

При этом, он упомянул, что сейчас температура на побережье Черного моря держится в районе +19 градусов.

Местные жители неоднозначно отреагировали на купающихся. Одни недоумевали из-за поведения туристок:

«Я так понимаю, в прорубь никто не нырял?», «Холодрыга же», «Мы отопление включили, какое купание», «Моржи приехали»

Другие отметили, что в октябре еще достаточно тепло для купания, поэтому не видят ничего необычного в том, что девушки решились залезть в воду: