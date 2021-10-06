Поведение туристок в осеннем Геленджике удивило местных: видео

Туристки искупались в море в Геленджике в октябре и удивили местных жителей своим поступком. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте, посвященном происходящему в Краснодарском крае и на Кубани.
На видео видно, как женщины купаются в море на пасмурном пляже, в то время как окружающие ходят около моря в куртках и шапках. На фоне слышен сильный ветер.
«Продолжаем тематику тех, кто не успел искупаться в июле и купается в октябре», — прокомментировал происходящее автор видео.
При этом, он упомянул, что сейчас температура на побережье Черного моря держится в районе +19 градусов.
Местные жители неоднозначно отреагировали на купающихся. Одни недоумевали из-за поведения туристок:
«Я так понимаю, в прорубь никто не нырял?», «Холодрыга же», «Мы отопление включили, какое купание», «Моржи приехали»
Другие отметили, что в октябре еще достаточно тепло для купания, поэтому не видят ничего необычного в том, что девушки решились залезть в воду:
«Ну, так начало октября, а не конец января... Да и море Черное, а не Баренцево!», «Сегодня купались в Сочи. Вода теплее воздуха», «В любом случае, вода, в которой находятся эти люди, теплее, чем на берегу... поэтому им не холодно»