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Поведение туристок в осеннем Геленджике удивило местных: видео

Мария Каткова
2 часа назад

Туристки искупались в море в Геленджике в октябре и удивили местных жителей своим поступком. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте, посвященном происходящему в Краснодарском крае и на Кубани.

На видео видно, как женщины купаются в море на пасмурном пляже, в то время как окружающие ходят около моря в куртках и шапках. На фоне слышен сильный ветер.

«Продолжаем тематику тех, кто не успел искупаться в июле и купается в октябре», — прокомментировал происходящее автор видео.

При этом, он упомянул, что сейчас температура на побережье Черного моря держится в районе +19 градусов.

Местные жители неоднозначно отреагировали на купающихся. Одни недоумевали из-за поведения туристок:

«Я так понимаю, в прорубь никто не нырял?», «Холодрыга же», «Мы отопление включили, какое купание», «Моржи приехали»

Другие отметили, что в октябре еще достаточно тепло для купания, поэтому не видят ничего необычного в том, что девушки решились залезть в воду:

«Ну, так начало октября, а не конец января... Да и море Черное, а не Баренцево!», «Сегодня купались в Сочи. Вода теплее воздуха», «В любом случае, вода, в которой находятся эти люди, теплее, чем на берегу... поэтому им не холодно»

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