Россиянам объяснили правила посещения Грузии

Россиянам, собирающимся в Грузию, объяснили правила путешествия по стране. Об этом пишет E1.RU.

Попасть в Грузию из России через сухопутную границу возможно только при условии наличия веских оснований. К примеру, поездка к близким родственникам, лечение, учеба или работа. В остальных случаях добираться придется на самолете с пересадкой, так как прямых рейсов на данный момент нет. При этом нужно заранее уточнить правила транзита через другую страну.

Привитые "Спутником V" россияне смогут въехать в Грузию с сертификатом о вакцинации. Остальные туристы должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа. На третий день пребывания в стране невакцинированным путешественником необходимо повторно сдать анализы на коронавирусом и показать результаты на обратному пути в аэропорту. Стоимость ПЦР-теста в Грузии — примерно 60-150 лари (1,4-3,5 тысячи рублей).

В общественных местах страны все еще сохраняются требования по ношению масок и соблюдению социальной дистанции. Однако местные жители придерживаются этих правил только в крупных городах. В частности, в Тбилиси или Кутаиси. Как пишет издание, в горных районах ситуация более "расслабленная".