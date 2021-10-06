Видео: россияне пришли на пляжи Турции в поисках драгоценностей

Российские туристы удивили турков тем, что приходят на пляжи с металлоискателями в поисках драгоценностей. Об этом сообщает издание Alanya Gazetesi.
Местные жители увидели на пляже мужчину с металлоискателем, который искал потерянные монеты или украшения на пляже. Оказалось, что мужчина — русский турист по имени Михаил.
Он рассказал, что в конце туристического сезона на пляжах можно найти множество потерянных ценных вещей. Сотрудник пляжа помог мужчине и вместе они нашли несколько современных монет.
При этом издание отмечает, что в конце туристического сезона и после шторма на пляжах часто появляются люди с металлоискателями.
Тем временем Турция стала одним из самых бюджетных направлений для путешественников из России.