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Видео: россияне пришли на пляжи Турции в поисках драгоценностей

Мария Каткова
2 часа назад

Российские туристы удивили турков тем, что приходят на пляжи с металлоискателями в поисках драгоценностей. Об этом сообщает издание Alanya Gazetesi.

Местные жители увидели на пляже мужчину с металлоискателем, который искал потерянные монеты или украшения на пляже. Оказалось, что мужчина — русский турист по имени Михаил.

Он рассказал, что в конце туристического сезона на пляжах можно найти множество потерянных ценных вещей. Сотрудник пляжа помог мужчине и вместе они нашли несколько современных монет.

При этом издание отмечает, что в конце туристического сезона и после шторма на пляжах часто появляются люди с металлоискателями.

Тем временем Турция стала одним из самых бюджетных направлений для путешественников из России.

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